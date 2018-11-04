Пограничники КНДР и Южной Кореи подняли жёлтые флаги

Полотна появились на постах охраны, расположенных вдоль границы корейских государств.

Сотрудники пограничных служб Южной и Северной Кореи подняли жёлтые флаги на 22 постах охраны, расположенных по обе стороны границы между государствами. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

По данным агентства, флаги размером 3 на 4 метра растянули, чтобы военному командованию обеих стран было удобнее наблюдать за ликвидацией приграничных военных постов. По завершении работ полотна будут сняты.

Эти мероприятия проводятся в рамках договорённости о восстановлении мира, которую лидеры двух Корей подписали в апреле этого года в приграничном поселении Пханмунджом.