Пограничники КНДР и Южной Кореи подняли жёлтые флаги

Читайте также

Пограничники КНДР и Южной Кореи подняли жёлтые флаги

2916

Фото: © РИА Новости/Андрей Жаров

Полотна появились на постах охраны, расположенных вдоль границы корейских государств.

Сотрудники пограничных служб Южной и Северной Кореи подняли жёлтые флаги на 22 постах охраны, расположенных по обе стороны границы между государствами. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

По данным агентства, флаги размером 3 на 4 метра растянули, чтобы военному командованию обеих стран было удобнее наблюдать за ликвидацией приграничных военных постов. По завершении работ полотна будут сняты.

Эти мероприятия проводятся в рамках договорённости о восстановлении мира, которую лидеры двух Корей подписали в апреле этого года в приграничном поселении Пханмунджом.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×