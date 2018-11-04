Министр культуры открыл в Москве акцию "Ночь искусств"

Министр культуры России Владимир Мединский и глава московского департамента культуры Александр Кибовский начали акцию "Ночь искусств", которая сегодня, 4 ноября, пройдёт по всей стране под девизом "Искусство объединяет". Церемония состоялась в Российском национальном музее музыки в столице.

— "Ночь искусств" всегда связана с Днём народного единства и всегда имеет необычный формат. Она проходит не только в музеях, но и в театрах, библиотеках, выставочных залах. И это всегда смешение жанров, — сказал Мединский.

Он напомнил, что сегодня в выставочном зале "Манеж" начала работу выставка "Сокровища музеев России", где представлено около 280 произведений из 50 музеев страны. Один из главных экспонатов — икона Божией Матери "Умиление" из Псково-Печерского монастыря.

С полным расписанием всех событий можно ознакомиться на сайте "Культура.рф", подчеркнул министр.