Помпео встретится с советником Ким Чен Ына в Нью-Йорке

Как сказал госсекретарь США, встреча пройдёт на следующей неделе, однако не назвал точной даты.

Государственный секретарь США Майк Помпео встретится с советником лидера КНДР Ким Ён Чхолем. Об этом сам Помпео сказал в эфире телеканала Fox News.

— Я встречусь на этой неделе в Нью-Йорке со своим визави Ким Ён Чхолем, — сообщил Помпео, не раскрыв при этом точной даты встречи.

Как отметил госсекретарь, на встрече будут обсуждаться вопросы дальнейшей денуклеаризации КНДР.

В мае этого года политики уже проводили встречу. Тогда главной темой была подготовка переговоров Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В настоящее время государства ведут переговоры по организации второго саммита.