Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Вологодской области

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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором в Вологодской области

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Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Пассажирский автобус столкнулся с трактором в Вологодской области, в результате чего пострадало семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

— В 18:30 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 20-м километре автодороги Вологда — Медвежьегорск. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту из Вологды в Кубенское, нарушил ПДД при обгоне и допустил столкновение с трактором, — отметили в ведомстве.

В ДТП пострадали семь человек, трое из которых госпитализированы для обследования.

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