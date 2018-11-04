Стрелял по бутылкам. Пуля отрикошетила подростку в голову на юге Москвы

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Стрелял по бутылкам. Пуля отрикошетила подростку в голову на юге Москвы

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Фото: © Pixabay

В Москве 15-летний подросток получил ранение в голову в результате неосторожного обращения с пневматическим пистолетом. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе столичного УМВД.

Звонок правоохранителям поступил в 17:54. Пострадавший сейчас доставлен в одно из медучреждений Москвы.

Как сообщил агентству источник, компания подростков стреляла по бутылкам в одном из районов Москвы. После очередного выстрела пуля отрикошетила одному из них в лоб. Его здоровью ничего не угрожает.

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