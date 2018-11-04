Инфаркт на Хеллоуине. Стали известны подробности смерти каскадёра "Неудержимых"

Артист скончался во время выполнения трюка, но за выполнением наблюдали его более популярные коллеги, которые страхуют и следят за движениями.

Известный казахстанский цирковой артист и каскадёр Касым Жумагужин скончался от острого первичного инфаркта миокарда. Об этом сообщает местное издание Total.kz.

По данным издания, вчера, 3 ноября, Жумагужин принимал участие в шоу-программе в одном из баров Алма-Аты. Согласно сценарию, он изображал мумию, которая была подвешена на верёвке. Мероприятие было посвящено Хеллоуину.

— Касым был закреплён и подвешен за этот жилет. Петля, которую видели зрители, — бутафорская, это часть костюма, она не была затянута. Кадры, на которых Касым пытается освободиться, когда его начинают подвешивать, — часть шоу-программы. Касым был подвешен на высоте примерно трёх метров, — сказала менеджер по коммуникациям группы Nomad Stunts Евгения Ли.

По её словам, подвесная система, которая была установлена в баре, не раз использовалась на съёмках различных фильмов. Вес, который может выдержать жилет, — 500 килограммов, а Жумагужин весит 75. Перед началом шоу была выполнена тестовая подвеска, и, по словам организаторов, Касым сказал, что всё в порядке.

В момент выполнения трюка с ним рядом находился более профессиональный коллега, который его страхует и следит за движениями.

— У них есть своя система жестов, если каскадёр чувствует малейший дискомфорт, он сразу же подаёт знак и его выполнение трюка прекращается. Касым несколько раз показывал напарнику, что с ним всё в порядке, — продолжила Ли.

Спустя 15 минут выступления Касыма спустили. Он был в сознании, но выглядел очень вялым. Коллеги вызвали скорую и вывели его на улицу. Медики провели реанимационные мероприятия, но затем диагностировали смерть.

Жумагужин сотрудничал с российскими и голливудскими режиссёрами. За океаном он снялся в фильме "Неудержимые-2", где выполнял трюки с такими актёрами, как Арнольд Шварцнеггер, Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхем и Чак Норрис. Дебютировал казахстанский каскадёр в картине "Кочевник".

Каскадёру было 34 года.