В Ростове затонула часть понтонного моста через Дон

Часть понтонного моста на Зелёный остров на реке Дон в Ростове-на-Дону затонула, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

— Два понтона подзатонуло, мост чинят. Катера на месте, людей перевозят, проблем нет, — приводит агентство слова собеседника.

Зелёный остров находится на реке Дон, к нему ведёт понтонный мост. Здесь расположены гостиницы и базы отдыха, также есть пляж.

По данным регионального ГУ МЧС, спасатели эвакуировали с острова на лодках более 200 человек. Скоро прибудет инженерная техника для подъёма затонувших секций моста, ведутся работы по откачке воды с понтонов. На месте работают сотрудники МЧС.

По данным министерства, пострадавших в результате произошедшего нет.