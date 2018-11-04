В Совфеде оценили план украинского экс-генпрокурора по "возвращению" Крыма

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал план бывшего украинского генпрокурора Святослава Пискуна по возвращению Крыма в состав Украины. Слова Цекова приводит РИА "Новости".

— Скорее придёт время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией. Когда будет создано единое союзное государство, мы действительно окажемся в одном государстве с Украиной, — заявил сенатор.

Цеков также отметил, что заявление Пискуна — "всего лишь несбыточная мечта" украинских националистов.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Всеволод Пискун в эфире украинского телеканала рассказал о том, как вернуть Крымский полуостров в состав Украины.