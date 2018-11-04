"Очень дружелюбные". Европейская газета развенчала стереотипы о России

Автор призывает учитывать культурные различия между странами, а также запасаться наличными деньгами.

Журналистка издания Prague Post Эми Тори призывает европейцев не бояться посещать Россию, а также развенчала некоторые стереотипы о стране.

— Если вы впервые обдумывали отправиться в Россию из США, то, должно быть, столкнулись с историями о некоторых экстремальных особенностях страны, из-за которых её посещение кажется сумасшествием, — отмечает автор статьи.

Она напомнила читателям, что Россия не находится за железным занавесом, а в самой стране можно встретить весьма любопытные места и достопримечательности. Также журналистка дала несколько советов всем тем, кто всё же решился приехать в необъятную.

Прежде всего Тори напомнила, как оформляется виза для всех тех, кто живёт не в странах бывшего СССР. Отметим, что для получения российской визы необходимо официальное приглашение от гражданина страны или туристическая путёвка.

Журналистка также обращает внимание на существующие культурные различия между европейцами и россиянами, о которых также важно помнить. В пример она привела отсутствие улыбки у русских при встрече.

Кроме этого, она не советует вступать с гражданами России в политические дискуссии, так как русские воспринимают политику как неотъемлемую часть жизни.

Тори также советует запасаться наличными, так как не везде принимаются к оплате банковские карты, выучить простейшие русские слова и выражения и взять с собой тетрадку для записи новых.