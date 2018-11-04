Месси назвал имена одноклубников, которые недостойны играть в "Барселоне"

Нападающий каталонского клуба остался недоволен игрой своих партнёров по команде.

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси негативно отозвался об игре некоторых своих одноклубников. Об этом сообщает издание Don Balon.

По информации издания, звезду сине-гранатовых не устраивает игра нападающего Усмана Дембеле, полузащитника Рафиньи Алькантара и защитника Серхи Роберто. Месси считает, что эти футболисты выступают ниже необходимого уровня и мешают команде. Своё недовольство он высказал главному тренеру Эрнесте Вальверде.

В настоящее время "Барселона" занимает первое место в испанском чемпионате и после 11 туров обгоняет своих преследователей "Атлетико" на четыре очка.