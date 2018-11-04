Месси назвал имена одноклубников, которые недостойны играть в "Барселоне"

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси негативно отозвался об игре некоторых своих одноклубников. Об этом сообщает издание Don Balon.
По информации издания, звезду сине-гранатовых не устраивает игра нападающего Усмана Дембеле, полузащитника Рафиньи Алькантара и защитника Серхи Роберто. Месси считает, что эти футболисты выступают ниже необходимого уровня и мешают команде. Своё недовольство он высказал главному тренеру Эрнесте Вальверде.
В настоящее время "Барселона" занимает первое место в испанском чемпионате и после 11 туров обгоняет своих преследователей "Атлетико" на четыре очка.
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