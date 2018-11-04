Одна из линий канатной дороги временно остановилась в КЧР

Одна из линий канатной дороги остановилась в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

— На данный момент производится спуск людей в порядке живой очереди, наверху остаётся около 300 человек, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что причина остановки — проблема с электроникой. Вторая линия дороги работает в штатном режиме. За один раз она перевозит 20−25 человек. Время спуска занимает восемь минут в одну сторону.

На склоне имеются кафе для обогрева.