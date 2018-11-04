Помпео рассказал, какие санкции против Ирана вступят в силу в понедельник

Госсекретарь США отметил, что под удар попадёт более 600 иранских компаний и физических лиц.

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал, какие санкции против Ирана введут Штаты в этот понедельник, 5 ноября.

— Департамент Министерства финансов внесёт более 600 отдельных лиц и компаний в Иране в список санкций — они будут должны повлиять на поведение иранского режима, — сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.

Госсекретарь также отметил, что санкции уже повлияли на экономику Ирана, поскольку большинство компаний стали заранее выходить из страны.

Стоит отметить, что ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин называл другую цифру — в его списке значилось более 700 физических лиц и компаний.