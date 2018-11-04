В Беслане прошли скачки в честь Дня народного единства

В соревнованиях принимали участие как местные конники, так и гости из соседних республик.

В Беслане на возрождённом ипподроме прошли скачки, которые были приурочены ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба главы Северной Осетии.

— Любовь к скачкам, джигитовка, спортивные состязания на конях —национальные традиции осетин, заложенные в нас, можно сказать, на генетическом уровне, и это прекрасно, что исторически сложившаяся традиция возрождается, тем более у нас есть немало примеров истинных джигитов и знаменитых конников, — отметил Битаров.

В соревнованиях приняли участие как представители Северной Осетии, так и гости из соседних республик. Всего — 27 человек. Призовой фонд мероприятия составил 250 тысяч рублей. Добавим, что в перерывах выступали представители республиканского конно-спортивного театра "Нарты".