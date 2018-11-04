В МЧС опровергли информацию о возгорании ТЦ в Нижнем Новгороде

В Главном управлении МЧС России по Нижегородской области опровергли информации о возгорании в двух торговых центрах города.

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации посетителей двух ТЦ — "Жар-птица" и "Небо". Однако в экстренных службах города эти данные не подтвердили.

— В ТЦ "Небо" проводились плановые пусконаладочные работы в котельной, которая отапливает данный ТЦ, вследствие чего произошёл выброс белого пара. Возгорания не происходило, эвакуация также не проводилась, — говорится в сообщении МЧС.

В ТЦ "Жар-птица" пожарная сигнализация была приведена в действие вручную детьми, которые вместе с родителями посетили один из ресторанов.