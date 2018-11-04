В Нацполиции рассказали о ходе расследования покушения на активистку Гандзюк

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал о продвижении расследования покушения на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк. Подробности Князев рассказал на своей странице в Facebook.
Глава полиции напомнил, что в деле фигурируют несколько подозреваемых, все они задержаны.
— Следствие почти завершено, вся доказательная база собрана, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд, — добавил Князев в своём сообщении.
По его словам, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит "до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение".
Покушение на Екатерину Гандзюк было совершено в середине лета этого года. Неизвестный облил чиновницу кислотой и скрылся. 4 ноября Гандзюк скончалась в киевской больнице — причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.
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