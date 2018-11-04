ВВС международной коалиции уничтожили 25 боевиков ИГИЛ в Ираке

Как минимум 25 боевиков террористической организации ИГИЛ* были уничтожены в результате авиаударов международной коалиции во главе с США на севере Ирака.
По данным агентства Anadolu, были ликвидированы два укрытия в провинции Киркук, в которых скрывались террористы.
Как писал ранее Лайф, международная коалиция нанесла авиаудары по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего пострадали мирные жители.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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