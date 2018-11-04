Во Франции президент футбольного клуба получил пулевое ранение в драке фанатов

Президент французского футбольного клуба "Венисьё" Ше Жан Пьерр получил пулевое ранение во время беспорядков после матча его команды против "Живора".

Игра проходила в рамках первенства департамента. По ходу игры "Венисьё" вёл 2:1 — в этот момент фанаты "Живора" выбежали на поле и началась потасовка.

Драка продолжилась после матча возле стадиона. Именно там прозвучал выстрел из мелкокалиберного оружия, от которого пострадал президент "Венисьё".

В конечном итоге полиция остановила беспорядки. Пьерр отделался гематомами. Органы правопорядка начали расследование инцидента, однако, как сообщает газета "Паризьен", никто из них не был задержан.