В Кемерове прошла промоакция ГТО в честь Дня народного единства

В Кемерове прошла промоакция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", приуроченная к празднованию Дня народного единства.

Гостям мероприятия было предложено в тестовом режиме выполнить нормативы ГТО. Те, кто показали наилучший результат, получили памятные грамоты. Помимо того, была развёрнута масштабная просветительская работа на тему комплекса ГТО: раздавались листовки "Пять шагов до знака отличия" и проводились консультации по данному вопросу.

— Более двух тысяч человек приняли участие в нашей акции. Очень много людей подходили, мы активно их зазывали, любой желающий мог подойти и узнать, что такое комплекс ГТО, — приводит ТАСС слова представителя регионального оператора физкультурно-спортивного комплекса Ларисы Плисовой.

Кроме того, для гостей праздника была подготовлена концертная программа.