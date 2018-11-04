Жгут доллары. В Иране проходят протесты против санкций США

За сутки до вступления в силу новых санкций Вашингтона в отношении Тегерана тысячи жителей Ирана вышли на антиамериканские акции.

Как сообщает Sky News, демонстранты скандируют: "Смерть Америке", а некоторые из них жгут бумажки с изображением доллара США.

Кроме того, участники акции захватили с собой плакаты, высмеивающие главу Белого дома Дональда Трампа.

Отмечается, что протесты в Иране проходят в годовщину захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году в ходе исламской революции.

Напомним, новые ограничения со стороны США с 5 ноября коснутся нефтяного и банковского секторов Ирана. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, санкции уже повлияли на экономику Ирана, так как большинство компаний стали заранее выходить из страны.