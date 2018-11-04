Бизнесмен Илон Маск показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Видео он опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере".
3 ноября 2018 г.
Отмечается, что он лично оценил строение тоннеля.
— Прошёл полную длину тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго, — написал Маск.
Напомним, глава компании Tesla Илон Маск заявлял о строительстве подземной магистрали под Лос-Анджелесом. Он отметил, что стоимость проезда по тоннелю составит один доллар. Ранее Маск объявил, что магистраль откроется 10 декабря.
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