Илон Маск показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом

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Илон Маск показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом

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Илон Маск. Фото: © Flickr/OnInnovation

Бизнесмен Илон Маск показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Видео он опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере".

Отмечается, что он лично оценил строение тоннеля.

— Прошёл полную длину тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго, — написал Маск.

Напомним, глава компании Tesla Илон Маск заявлял о строительстве подземной магистрали под Лос-Анджелесом. Он отметил, что стоимость проезда по тоннелю составит один доллар. Ранее Маск объявил, что магистраль откроется 10 декабря.

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