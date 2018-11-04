"Русский марш" в Москве завершился без происшествий

Согласованное шествие "Русский марш", проходившее на юго-востоке столицы, завершилось без происшествий.

Как сообщает РИА "Новости", столкновений между участниками акции и задержаний не зафиксировано.

"Русский марш" закончился митингом у памятника Солдату Отечества на Люблинской улице. После этого было открыто движение по перекрытым улицам.

Отмечается, что обеспечением правопорядка занимались сотрудники Росгвардии, полиции, а также представители добровольной народной дружины.