"Вся Россия болела за нас". Гимнаст Далалоян поделился эмоциями от победы на ЧМ

Российский гимнаст Артур Далалоян, завоевавший первое российское золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье в XXI веке, вернулся в Москву, где пообщался с журналистами и рассказал о своих эмоциях от победы.

— Когда ты понимаешь, что сам президент страны обращает внимание на твои достижения и вся Россия болеет за тебя, то тебе не нужны никакие разминки и тренировки. Ты просто готов выходить и завоёвывать золото, — сказал Далалоян репортёрам в столичном аэропорту Домодедово.

Также он рассказал о поздравительной телеграмме, которую получил от президента РФ Владимира Путина после победы на мировом первенстве.

По словам спортсмена, российский лидер поблагодарил его за первую золотую медаль в этом виде спорта, которой у страны не было почти 20 лет.