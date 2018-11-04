Мохнатые глюкометры. В Эстонии стали популярны собаки, помогающие диабетикам

В Эстонии всё большую популярность набирают собаки, которые по запаху определяют изменения уровня сахара в крови у людей, страдающих диабетом. Об этом сообщает телеканал ETV+.

По словам одного из владельцев такого животного Каареля Туулиса, собака в этом деле работает гораздо быстрее, чем электронный прибор. Например, если глюкометр покажет, что с уровнем сахара всё в порядке, то животное укажет на какие-либо изменения. Это нужно для того, чтобы успеть вовремя среагировать.

Отмечается, что самое трудное здесь — это процесс обучения собаки. Ведь её нужно научить незамедлительно подавать сигнал хозяину, как только уровень сахара в крови начнёт падать.