Париж взял. Хачанов заявил, что счастлив завершить сезон победой на турнире АТП

Теннисист Карен Хачанов, обыгравший серба Новака Джоковича в финале турнира категории Masters в Париже, заявил, что счастлив завершить сезон на такой ноте.

— Это многое значит для меня. Я счастлив, как никогда. Рад, что завершаю сезон таким образом, — сказал сайту АТП 22-летний российский спортсмен.

Напомним, встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Хачанова. Эта виктория для россиянина на турнирах ATP стала четвёртой в карьере и третьей в 2018 году.

Ранее уступивший в финале Хачанову Джокович назвал победу россиянина полностью заслуженной.