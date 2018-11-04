Париж взял. Хачанов заявил, что счастлив завершить сезон победой на турнире АТП

Читайте также

Париж взял. Хачанов заявил, что счастлив завершить сезон победой на турнире АТП

167

Теннисист Карен Хачанов. Фото: © Instagram/karenkhachanov

Теннисист Карен Хачанов, обыгравший серба Новака Джоковича в финале турнира категории Masters в Париже, заявил, что счастлив завершить сезон на такой ноте.

— Это многое значит для меня. Я счастлив, как никогда. Рад, что завершаю сезон таким образом, — сказал сайту АТП 22-летний российский спортсмен.

Напомним, встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Хачанова. Эта виктория для россиянина на турнирах ATP стала четвёртой в карьере и третьей в 2018 году.

Ранее уступивший в финале Хачанову Джокович назвал победу россиянина полностью заслуженной.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×