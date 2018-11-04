Руни может вернуться в сборную Англии

Лучший бомбардир в истории "трёх львов" вновь сыграет за национальную команду спустя два года после завершения международной карьеры.

Английский нападающий американского клуба "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни вернётся в сборную Англии.

Как сообщает The Sun, 33-летний форвард сыграет в товарищеском матче против сборной США. Игра состоится 15 ноября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Отмечается, что Руни выйдет на поле с капитанской повязкой.

Уэйн Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году. В футболке "трёх львов" он сыграл 119 матчей и забил 53 мяча. С 2018 года он играет в США за клуб "Ди-Си Юнайтед", за который провёл 20 матчей и забил 12 голов.