Экс-замглавы миссии ОБСЕ на Украине не посчитал Россию страной-агрессором

Бывший первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг выразил мнение, что не считает РФ страной-агрессором. Об этом она заявил в интервью телеканалу "1+1".

— Нет. Но считаю, Россия, как и Украина, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали существование большой проблемы, требующей решения. И все они взяли на себя обязательства, — резюмировал Хуг, покинувший свой пост с ноября.

Также он добавил, что ситуацию в Донбассе возможно переломить, если все стороны будут выказывать стремление к этому, а не наоборот — "пытаться обвинять других".