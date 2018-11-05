В Ростове-на-Дону выставили на продажу мотоколяску "Циклоп" за 2,15 млн рублей

В Ростове-на-Дону мотоколяску СМЗ С-1Л 1952 года выпуска в оригинальной комплектации выставили на продажу за 2,15 миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте "Авто.ру".

Отмечается, что это уникальный трёхколёсный автомобиль с двухместным салоном. У него имеется одноцилиндровый мотоциклетный двигатель объёмом 123 кубических сантиметра. Но самое главное — это кузов, который для модели 1952 года делался вручную.

Название "Циклоп" мотоколяска получила из-за расположения по центру единственной фары.