Учёные: 60-летние женщины подвижнее мужчин

Учёные из Университета Турку выяснили, что 60-летние женщины ведут более подвижный образ жизни в отличии от их ровесников мужчин.

В исследовании приняли участие 878 сотрудников муниципальных учреждений. На протяжении четырёх рабочих и выходных дней они носили специальный наручный датчик движения. Средний возраст участников составил 62,4 года. Итоги эксперимента были опубликованы в пресс-релизе университета.

Выяснилось, что в рабочее время женщины ведут себя более активно, что объясняется разными служебными обязанностями, а также большей активностью слабого пола во время командировок. Кроме того, они склонны делать больше работы по дому. При этом активность женщин в будние и в выходные дни ничем не отличалась. Мужчины же более подвижны в свободное от работы время.

При этом пики подвижности приходились на утреннее и вечернее время, когда люди находятся в пути на работу или домой.