Медведев прибыл в Китай с трёхдневным официальным визитом

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Медведев прибыл в Китай с трёхдневным официальным визитом

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Александр Астафьев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Шанхай с официальным визитом, который пройдёт с 5 по 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Медведев должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Помимо того, премьер-министр РФ посетит церемонию открытия Первой Китайской международной выставки импортных товаров.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2,8 тысячи предприятий из 138 мировых стран и регионов.

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