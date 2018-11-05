Медведев прибыл в Китай с трёхдневным официальным визитом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Шанхай с официальным визитом, который пройдёт с 5 по 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Медведев должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Помимо того, премьер-министр РФ посетит церемонию открытия Первой Китайской международной выставки импортных товаров.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2,8 тысячи предприятий из 138 мировых стран и регионов.