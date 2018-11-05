В Москве подрались охранники и посетители торгового центра

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В Москве подрались охранники и посетители торгового центра

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Фото: © Flickr/AlwaysThirteen

У московского ТЦ "Европейский" произошла драка между сотрудниками охраны и посетителями.

Как сообщает ТАСС, ссора на парковке у торгового центра переросла в драку, в результате её участники продолжили выяснение отношений.

Отмечается, что всего в конфликте принимали участие больше десяти человек.

На место инцидента были вызваны правоохранители.

— Прибывшие на место полицейские установили, что на парковке около одного из ТЦ произошёл конфликт, в результате которого один из мужчин получил травмы. На место прибыли медики и оказали ему помощь, — рассказали агентству в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сейчас по этому факту ведётся проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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