Правящая партия Польши не смогла победить на выборах мэра в крупных городах

Правящая партия Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского не смогла одержать победу на выборах в органы местного самоуправления в больших городах. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведённые институтом Ipsos.

Отмечается, что по итогам второго тура выборов посты мэров в крупных польских городах заняли независимые кандидаты.

В Гданьске победителем стал Павел Адамович, набравший 64,7% голосов. Его соперник от партии "Право и справедливость" Кацпер Плажиньский получил поддержку от 35,3% избирателей.

В Кракове был переизбран действующий мэр города Яцек Майхровский, за которого проголосовало 64,6% граждан. Его конкурентка Малгожата Вассерман от партии Качиньского набрала 35,4% голосов.

В Кельце пост мэра занял Богдан Вента. Он набрал 64% голосов. За его оппонента Войчеха Любавского от партии "Право и справедливость" проголосовало 36%.