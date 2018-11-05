Стинг начнёт гастрольный тур по городам России с Екатеринбурга

Британский певец Стинг 5 ноября начнёт своё турне по городам России. Первый концерт он даст в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Глава генерального агентства Matreshka Concert Вера Борина подтвердила, что VIP-места и ложи на время выступления певца никто закрывать не будет. Она пояснила, что вопрос Стинга был лишь в расположении таких зон. Главное, чтобы их не было прямо перед сценой.

Отмечается, что после Екатеринбурга Стинг выступит 7 ноября в Казани, 9 ноября в Петербурге и 11 ноября в Москве.

Напомним, Стинг потребовал убрать VIP-места на своих концертах в России. Ранее сообщалось, что они всё-таки останутся на его выступлениях в Петербурге и Москве.