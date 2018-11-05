СМИ назвали имя возможного главы автокефальной церкви на Украине

Митрополит Симеон может стать главой автокефальной церкви на Украине. Об этом сообщает "Обозреватель".
По информации издания, кандидатура Симеона активно продвигается администрацией президента Украины Петра Порошенко. Главу будущей автокефальной церкви будет выбирать "объединительный собор" православных церквей в стране.
Избранный руководитель является единственным человеком, который имеет право получить от Константинополя томос об автокефалии. Киев рассчитывает, что он будет вручён до конца нынешнего года. Отмечается, что каноническая УПЦ не будет участвовать в этих выборах.
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