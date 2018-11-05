Американские эксперты рассказали, чем уникальны российские "танки-убийцы"

Эксперты американского журнала The National Interest рассказали об особенностях российских "танков-убийц" — Т-72, Т-80 и Т-90.

При этом авторы статьи отметили особую "живучесть и смертоносность" танков российского производства.

Одним из их преимуществ эксперт Чарли Гао назвал систему дистанционного подрыва "Айнет", которая повышает эффективность боеприпасов, и всепогодный многоканальный прицел наводчика (ПНМ) "Сосна-У" —благодаря ему точнее ведётся огонь по движущейся мишени.

Эксперт оставил лестные отзывы и о системе "Сода". По словам Гоу, этот комплекс защищает танки от проникновения напалма.

Также авторы издания обратили внимание на воздухозаборное устройство в Т-80 и наводимый автономный пулемёт танка Т-90 "Владимир".