"Задохнись насмерть". Алек Болдуин пожелал следившей за ним журналистке умереть

Корреспондент телеканала ABC News Тара Палмери рассказала о том, как однажды голливудский актёр Алек Болдуин пожелал ей смерти.

Как сообщает Fox News, инцидент произошёл в 2013 году. Палмери по заданию редакции вела слежку за домом актёра. Когда Болдуин обнаружил наблюдение, он схватил журналистку за запястье и пожелал ей "задохнуться насмерть".

Напомним, Алек Болдуин был арестован за драку на автостоянке в Нью-Йорке. По предварительной версии, конфликт произошёл из-за парковочного места. Сам актёр эту информацию опроверг.