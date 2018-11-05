Россия и Китай обсуждают создание системы расчётов в рублях и юанях

Отмечается, что подобная мера позволит снизить зависимость двусторонней торговли от доллара США.

Первый заместитель главы аппарата кабмина Сергей Приходько заявил журналистам, что Россия и Китай рассматривают вариант создания системы расчётов с использованием национальных валют.

По словам Приходько, подобный сценарий рассматривался во время заседания подкомиссии по финансовому сотрудничеству в конце сентября в китайском Шэньчжэне.

Также он отметил, что подобная мера связана с санкциями со стороны США.

— Переход к расчётам в нацвалютах позволит существенно снизить санкционные риски и зависимость двусторонней торговли от доллара США, избежать курсовых колебаний и сборов за перевод денег, — подчеркнул Приходько.

Первый заместитель главы аппарата кабмина добавил, что в конечном счёте это скажется на повышении статуса рубля и юаня.