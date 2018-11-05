"Богемская рапсодия" возглавила кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Богемская рапсодия" стал лидером проката в России и странах СНГ, сообщает портал kinobusiness.com.

За первые четыре дня после премьеры картина о солисте группы Queen Фредди Меркьюри собрала 245,7 миллиона рублей.

Лидировавший на прошлой неделе мультфильм "Смолфут" опустился на второе место — 153 миллиона рублей. При этом в общем картина собрала примерно 479 миллионов рублей.

Вышедший в один день с "Богемской рапсодией" фильм "Ужастики-2: Беспокойный Хеллоуин" расположился на третьей строчке — 107,5 миллиона рублей.