Стинг захотел исполнить "Калинку-малинку" на концерте в Екатеринбурге

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Стинг захотел исполнить "Калинку-малинку" на концерте в Екатеринбурге

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Британский певец Стинг. Фото © РИА Новости/Нина Зотина

Британский певец Стинг рассказал, что может исполнить "Калинку-малинку" на концерте в Екатеринбурге 5 ноября.

Отмечается, что музыкант также продемонстрировал хорошее знание русской культуры.

— Вообще, я знаю балалайку. Хороший инструмент, и я бы сыграл на нём, — передаёт слова Стинга газета "Комсомольская правда".

Напомним, Стинг начнёт свой гастрольный тур по городам России с Екатеринбурга. В Казани певец выступит 7 ноября, в Петербурге — 9 ноября и в Москве — 11 ноября.

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