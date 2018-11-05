Стинг захотел исполнить "Калинку-малинку" на концерте в Екатеринбурге

Британский певец Стинг рассказал, что может исполнить "Калинку-малинку" на концерте в Екатеринбурге 5 ноября.
Отмечается, что музыкант также продемонстрировал хорошее знание русской культуры.
— Вообще, я знаю балалайку. Хороший инструмент, и я бы сыграл на нём, — передаёт слова Стинга газета "Комсомольская правда".
Напомним, Стинг начнёт свой гастрольный тур по городам России с Екатеринбурга. В Казани певец выступит 7 ноября, в Петербурге — 9 ноября и в Москве — 11 ноября.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени