Сенатор Алексей Пушков раскритиковал германского канцлера Ангелу Меркель, ранее заявившую о том, что Германия будет выступать за продление антироссийских санкций.

Как отметил Пушков, из-за санкционной политики немецкая экономика несёт огромные финансовые потери, получая взамен лишь одобрение со стороны лидера Незалежной Петра Порошенко.

— Каждый месяц ФРГ теряет из-за антироссийских санкций $727 млн, получая взамен лишь радость Порошенко. Уверен: $9 млрд в год она не стоит, — написал Пушков в "Твиттере".

Также сенатор добавил, что решения Меркель "бесконечно продлевать санкции", а также принять более одного миллиона мигрантов будут "двумя самыми крупными ошибками правления" германского канцлера.