"Поближе к любимому". Лобода поедет в Германию с концертами

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"Поближе к любимому". Лобода поедет в Германию с концертами

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Певца Светлана Лобода. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Светлана Лобода в ноябре отправится в Германию, где даст несколько концертов. Об этом она сообщила в "Инстаграме".

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#germany #soon

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Однако некоторые её поклонники заподозрили, что гастроли не основная цель поездки певицы в Германию и что на самом деле она едет ради солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

— Поближе к любимому, — пишут пользователи в комментариях.

Как писал ранее Лайф, Светлану Лободу экстренно прооперировали из-за проблем с почками. Исполнительнице пришлось перенести свои концерты. Узнав о госпитализации певицы, Линдеманн бросил съёмки нового клипа и купил авиабилет эконом-класса в Москву. Лобода покинула Боткинскую больницу уже в сопровождении возлюбленного.

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