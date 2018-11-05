"Поближе к любимому". Лобода поедет в Германию с концертами

Певица Светлана Лобода в ноябре отправится в Германию, где даст несколько концертов. Об этом она сообщила в "Инстаграме".

Однако некоторые её поклонники заподозрили, что гастроли не основная цель поездки певицы в Германию и что на самом деле она едет ради солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

— Поближе к любимому, — пишут пользователи в комментариях.

Как писал ранее Лайф, Светлану Лободу экстренно прооперировали из-за проблем с почками. Исполнительнице пришлось перенести свои концерты. Узнав о госпитализации певицы, Линдеманн бросил съёмки нового клипа и купил авиабилет эконом-класса в Москву. Лобода покинула Боткинскую больницу уже в сопровождении возлюбленного.