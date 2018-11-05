Чичерина выступила в ЛНР вместе с симфоническим оркестром

Читайте также

Чичерина выступила в ЛНР вместе с симфоническим оркестром

3

Юлия Чичерина. Фото © РИА Новости/Алексей Куденко

Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила в ЛНР в сопровождении симфонического оркестра. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в селе Желобок, где она встречалась с бойцами Народной милиции ЛНР, её угостили армейским кулешом. А в Кировске певица провела творческий вечер и пообщалась с местными жителями. Она отметила, что такая атмосфера была ей не очень привычна.

— Это своеобразно и оставляет большой след, — сказала Чичерина.

В Луганске она выступила с концертом в честь Дня народного единства в сопровождении симфонического оркестра. В программе мероприятия Чичерина исполнила известные хиты рок-исполнителей и свои композиции.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×