В Польше украинский автобус попал в ДТП, семь человек ранены

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В Польше украинский автобус попал в ДТП, семь человек ранены

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Фото: © Flickr/Mike Brocklebank

Возле польского города Бохня в результате столкновения четырёх легковушек и двухэтажного украинского автобуса пострадало семь человек.

Как сообщает 112.ua, в числе раненых оказались двое детей и беременная женщина. Им была оказана медпомощь на месте. После этого пострадавших госпитализировали.

При этом остальных 72 пассажиров украинского автобуса доставили в школу в Прошувке для ожидания другого транспортного средства.

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