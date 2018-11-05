В Польше украинский автобус попал в ДТП, семь человек ранены

Возле польского города Бохня в результате столкновения четырёх легковушек и двухэтажного украинского автобуса пострадало семь человек.

Как сообщает 112.ua, в числе раненых оказались двое детей и беременная женщина. Им была оказана медпомощь на месте. После этого пострадавших госпитализировали.

При этом остальных 72 пассажиров украинского автобуса доставили в школу в Прошувке для ожидания другого транспортного средства.