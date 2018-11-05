Шойгу предложили назвать корабль ВМФ в честь адмирала Сучкова

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Шойгу предложили назвать корабль ВМФ в честь адмирала Сучкова

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: © РИА Новости/Вадим Савицкий

К главе Минобороны РФ Сергею Шойгу обратился руководитель ДПФ Михаил Ненашев с предложением назвать один из современных кораблей ВМФ именем адмирала Геннадия Сучкова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что данная инициатива предварительно обсуждалась в 63 регионах страны и получила одобрение.

Ненашев добавил, что Геннадий Сучков был одним из самых уважаемых адмиралов на флоте из-за государственного отношения к службе и защите России.

Он скончался 7 августа 2013 года.

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