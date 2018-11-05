Приходько: США подрывают усилия ОПЕК+ по предотвращению роста цен на нефть

Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что действия США сводят на нет усилия ОПЕК+ по сдерживанию цен на нефть и могут дестабилизировать нефтяной рынок.

По словам Приходько, Россия действует исключительно в рамках договорённостей, которые были достигнуты в июне на встрече министров энергетики стран — участниц соглашения о стабилизации нефтяного рынка.

— Деструктивные действия США на мировой арене могут свести на нет усилия, предпринимаемые нефтедобывающими странами — участницами данного соглашения с целью избежать нового витка роста цен и дестабилизации рынка, — сказал Приходько журналистам на брифинге в преддверии визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Китай.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не исключает роста цен на нефть до отметки в 100 долларов за баррель, в том числе из-за санкций, которые США планируют наложить на Иран в ноябре.