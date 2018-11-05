"Никаких фейковых новостей!" Новый президент Бразилии объявил войну СМИ

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о намерении бороться с медиа, публикующими "фейковые новости".

Журналисты, работающие в редакциях крупнейших СМИ Бразилии признались Reuters, что в последнее время из-за страха перед возможными ответными мерами нового правительства и расправой со стороны единомышленников президента, они все реже озвучивают критику в адрес Болсонару.

Также сообщается, что участились случаи нападок и угроз в адрес сотрудников СМИ.

Бразильская Ассоциация расследовательской журналистики (Abraji) сообщила, что большинство угроз исходит от сторонников нового президента, и к настоящему моменту было зафиксировано более 150 подобных случаев.

Представитель ассоциации Марина Атохи отметила, что ситуация вызывает у неё беспокойство.

— Негативное отношение к СМИ нельзя назвать новой практикой, однако агрессивная манера и частота нападок со стороны Болсонару не может не вызывать опасений, — заявила Атохи.