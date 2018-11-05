СМИ: Кононов станет главным тренером "Спартака" 12 ноября

Наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов возглавит московский Спартак" 12 ноября.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", вместе с 52-летним специалистом в тренерский штаб красно-белых войдут его нынешние помощники.

Напомним, "Спартак" расстался со своим прежним главным тренером Массимо Каррерой 22 октября после поражения как раз от "Арсенала" из Тулы. Временно исполняющим обязанности наставника был назначен ассистент Карреры испанец Рауль Рианчо.

После туров чемпионата России "Спартак" с 19 баллами занимает шестое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 12 очков.