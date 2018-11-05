В Багдаде при серии взрывов восемь человек погибли, 16 ранены

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В Багдаде при серии взрывов восемь человек погибли, 16 ранены

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Фото: © Flickr/Rodrigo Javier

В Багдаде произошло несколько взрывов, в результате чего восемь человек погибли, ещё 16 пострадали.

По информации телеканала Al-Arabiya, одно взрывное устройство пришло в действие рядом с площадью Аден на севере столицы Ирака, ещё три — на востоке города.

Также отмечается, что одно взрывное устройство сработало около магазинов на юге Багдада.

Как отметили в местной полиции, наверняка к произошедшему причастны террористы ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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