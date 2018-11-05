У Кунашира магнитуда землетрясения увеличилась до 6,2

Магнитуда землетрясения в районе Курильских островов и Хоккайдо увеличилась до 6,2 по шкале Рихтера. Об этом сообщает метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что эпицентр был рядом с островом Кунашир. По японской семибалльной шкале сила подземных толчков достигла четырёх баллов в районах Сибецу и Раусу.

При этом угроза цунами не возникла. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в районе Северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.