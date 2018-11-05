Пилот-пенсионер погиб при крушении легкомоторного самолёта в США

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Пилот-пенсионер погиб при крушении легкомоторного самолёта в США

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В американском штате Виргиния разбился легкомоторный самолёт, в результате чего погиб пилот.

По информации WRIC-TV, крушение произошло после вылета из аэропорта округа Луиза. Также отмечается, что управлял воздушным судном 70-летний Тимоти Хэнсон.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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