Пилот-пенсионер погиб при крушении легкомоторного самолёта в США

В американском штате Виргиния разбился легкомоторный самолёт, в результате чего погиб пилот.
https://t.co/IDkJciLTtc Update: Victim Identified in Fatal Plane Crash in Louisa #VA #Virginia pic.twitter.com/e3RIjvX5HD— StateStatus VA (@StateStatus_VA) 5 ноября 2018 г.
По информации WRIC-TV, крушение произошло после вылета из аэропорта округа Луиза. Также отмечается, что управлял воздушным судном 70-летний Тимоти Хэнсон.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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