Новый Grumpy cat. Недовольный кот напомнил пользователям о вирусном меме

В Интернете появился новый мем. А точнее, вернулся старый — кот с "умилительно сердитым" видом.

Рыжего кота по имени Саул доставили в ветеринарную лечебницу Лондона после того, как он попал под машину. Как сообщает газета Metro, столь суровое выражение мордочки у питомца образовалось во время лечения, поскольку врачи восстанавливали ему челюсть.

Grumpy Cat 2.0: Unique-looking cat Saul is recovering nicely at a #London animal hospital after jaw surgery to heal his wounds from a traffic accident pic.twitter.com/1hAdQV0WXe — CGTN (@CGTNOfficial) 2 ноября 2018 г.

Кот живёт в приюте, сотрудники которого рассказывают, что, несмотря на угрюмое "лицо", он милый и добрый.