Новый Grumpy cat. Недовольный кот напомнил пользователям о вирусном меме

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Новый Grumpy cat. Недовольный кот напомнил пользователям о вирусном меме

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Фото: © Twitter/CGTN

В Интернете появился новый мем. А точнее, вернулся старый — кот с "умилительно сердитым" видом.

Рыжего кота по имени Саул доставили в ветеринарную лечебницу Лондона после того, как он попал под машину. Как сообщает газета Metro, столь суровое выражение мордочки у питомца образовалось во время лечения, поскольку врачи восстанавливали ему челюсть.

Кот живёт в приюте, сотрудники которого рассказывают, что, несмотря на угрюмое "лицо", он милый и добрый.

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